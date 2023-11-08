Biri kız kardeşinin, diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu Bursa Şehir Hastanesi'nde kadavradan yapılan organ nakillerinin ardından, canlıdan canlıya organ nakilleri de başladı. Kapalı (Laparoskopik) yöntemle eş zamanlı olarak yapılan iki operasyonda, böbrek yetmezliği bulunan Mehmet Erdal (44), kız kardeşi Gökçen Erdal'ın (37), Kadir Kadiroğlu (43) ise eşi Halime Kadiroğlu'nun (40) bağışladığı böbrek ile hayata tutundu

Akdeniz Üniversitesi (AKDÜ) Tıp Fakültesi’nde organ nakli cerrahisi eğitimini tamamlayan Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Birim Sorumlusu Op. Dr. Serdar Geylan, canlıdan canlıya organ naklinde ilk operasyonunu gerçekleştirdi. AKDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin de katıldığı operasyonda, böbrek yetmezliği bulunan Mehmet Erdal’a kız kardeşi Gökçen Erdal’dan, Kadir Kadiroğlu’na ise eşi Halime Kadiroğlu’ndan böbrek nakledildi. Operasyonlar başarılı geçerken, hastane bünyesinde ilk kez canlıdan canlıya nakil gerçekleştirdiklerini vurgulayan Op. Dr. Serdar Geylan, “Bu vakalar bizim hastanemiz için bir ilkti. Emeği geçen ekibimizin çalışanlarına, bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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Bursa Şehir Hastanesi’nin, organ nakli ruhsatı almasının 10’uncu ayında canlıdan canlıya nakillere başladıklarını ifade eden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar ise hastanenin bu alanda, Güney Marmara ve Türkiye’de ileri bir konuma geleceğini belirtti.

"ASLA TEREDDÜT ETMEDİM"

13 Ekim’de gerçekleşen operasyonla, ağabeyine böbreğini bağışlayan Gökçen Erdal, “Ağabeyimin uzun süren şeker hastalığı vardı. 1 yıl önce iki böbreğini birden kaybetti. Kendisi evde diyaliz yapmak zorundaydı. Bunun da acısını çok fazlası ile yaşadığı için, biz organ nakline her zaman çok sıcak baktık. Ama verici olarak tabi tereddütlerim vardı. Çünkü bu durumda toplumun da bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. İki böbreğimiz var. Birinin alınması halinde hayatımın nasıl olacağı her zaman soru işareti olmuştu. Ama doktorlarımızın bilinçli anlatımı sayesinde, ben kişinin tek böbrek ile hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini öğrendim ve ağabeyime böbreğimi verirken asla tereddüt etmedim” derken, kardeşi sayesinde yeniden hayata tutunan Mehmet Erdal ise “Evde diyaliz yapıyordum. Hastanede canlıdan canlıya organ naklini bekliyorduk. Kız kardeşim ve annem geldi. İkisi de tuttu. Kardeşimin daha uygundu. Sağ olsun kız kardeşim bana böbreğini verdi. Tüm vatandaşlarımızdan böbrek bağışında bulunmalarını istiyorum. Herkes bu konuda çok özverili olsun” diye konuştu.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden ve eşi Halime Kadiroğlu’ndan nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Kadir Kadiroğlu, “Eşim ile 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Halime Kadiroğlu ise “Organ naklinin önemini başımıza gelince kavradık” ifadelerini kullandı.