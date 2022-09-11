10 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam televizyonda pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için çaba gösterdi. Günlük olarak yayınlanan Total, AB ve 20+ ABC1 olarak ölçülen reyting raporlarına göre birinci belli oldu.
İŞTE TOTAL’DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:
- Gönül Dağı – TRT 1
- Kardeşlerim – ATV
- Kardeşlerim (Özet) – ATV
- Masterchef Türkiye – TV8
- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX
- Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
- Senden Daha Güzel – FOX
- Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV
- Show Ana Haber – SHOW TV
- ATV Ana Haber – ATV
İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:
- Gönül dağı – TRT 1
- Masterchef Türkiye – TV8
- Kardeşlerim – ATV
- Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX
- Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV
- Sıcak Gelişme – Kanal D
- Senden Daha Güzel – FOX
- Masterchef Türkiye Özet – TV8
- Tünel (Y.S) – STAR TV
İŞTE ABC’DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:
- Gönül Dağı – TRT 1
- Masterchef Türkiye – TV8
- Kardeşlerim – ATV
- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX
- Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
- Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV
- Senden Daha Güzel – FOX
- Kardeşlerim (Özet) – ATV
- Kanal D Ana Haber – KANAL D
- Sıcak Gelişme – KANAL D
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