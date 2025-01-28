Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 1.4 milyar TL büyüklüğe ve yüzde 20.2 halka açıklığa sahip firma 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Firma talep toplama sürecinin ardından 'BIGEN' kodu ile borsada işlem görecek İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz detayları...