Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Güneşli 14° Ankara Güneşli 10° İzmir Güneşli 18° Antalya Parçalı bulutlu 16° Trabzon Güneşli 12° Bursa Güneşli 15° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Güneşli -2°

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS UYARISI

Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.