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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 28 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, iç ve doğu bölgelerde sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 07:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 07:28
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli 10°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 16°

        Trabzon

        Güneşli 12°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        SİS UYARISI

        Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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