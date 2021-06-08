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Birlikte uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Sinop'ta bir iş yerinin önünde birlikte zaman geçiren kedi ve köpeğin dostluğu ilgi görüyor. Birlikte yemek yiyip, uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu kıskandırıyor

Birlikte uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
AA

Sinop'ta bir iş yerinin önünde birlikte uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu şaşkınlık yaratıyor.

Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde birlikte yaşayan kedi ve köpeğin renkli görüntüleri, ilgi çekiyor.

AA'nın haberine göre günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren kedi ve köpek, dinlenirken bile ayrılmıyor.

İş yeri sahibi Sinan Ergen, kedi ve köpeğin ortaya koydukları güzel dostluğun görenleri biraz şaşırttığını dile getirerek, "Uzun yıllardır bizim iş yerimizin önünde birlikte yaşıyor bu hayvanlar. Zamanlarının büyük bölümünü beraber geçirirler. Birlikte yemek yer, birlikte uyurlar. Hakikaten kıskanılacak bir dostluğa sahipler" diye konuştu.

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