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Haberler Gündem 3. Sayfa Bisikletle dereye yuvarlanan liseliden acı haber!
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Bisikletle dereye yuvarlanan liseliden 52 gün sonra acı haber!

Ordu'da, 52 gün önce bisikletle dereye yuvarlanan lise öğrencisi 14 yaşındaki Emir Can Topal'dan acı haber geldi. Emir Can, tedavi gördüğü Samsun'da hayatını kaybetti

Bisikletle dereye yuvarlanan liseliden acı haber!
Bisikletli liseliden 52 gün sonra acı haber!
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İHA

Ordu'da bisikleti ile dereye yuvarlanan 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde 52 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Emir Can Topal bisikletiyle seyir halindeyken dereye yuvarlandı. Kazada, Emir Can Topal ile yanında bulunan Furkan Mert Dal yaralandı.

Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan lise ikinci sınıf öğrencisi Emir Can Topal ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Emir Can Topal, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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