Bismil nerede? Bismil hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Bismil hangi şehirde?" sorusunun cevabı, bölgenin en önemli metropollerinden biri olan Diyarbakır'dır. Ancak Bismil'i sadece Diyarbakır'ın bir ilçesi olarak tanımlamak yetersiz kalır. Burası, Dicle Nehri'nin suladığı Bismil Ovası üzerinde kurulu, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biridir. GAP Projesi'nin can damarlarından biri olan Bismil, pamuktan mısıra kadar birçok endüstriyel bitkinin ana üretim sahasıdır. Konumu, onu Diyarbakır-Batman karayolu ve demiryolu üzerinde kilit bir geçiş noktası yapar. İşte Bismil'in coğrafi ve ekonomik önemine dair detaylar...

BİSMİL HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

"Bismil hangi ilde?" ve "Bismil hangi şehirde?" sorularının idari yanıtı, Güneydoğu Anadolu'nun kadim kenti Diyarbakır'dır. Bismil, Diyarbakır ilinin 17 ilçesinden biridir ve nüfus yoğunluğu bakımından merkez ilçelerden sonra en kalabalık ilçeler arasında yer alır. Diyarbakır'ın doğusunda konumlanan ilçe, Diyarbakır şehir merkezine (Sur/Yenişehir) yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunur.

Bismil'in idari konumu, Diyarbakır'a bağlı olmakla birlikte, coğrafi olarak Diyarbakır ile Batman illeri arasında bir köprü vazifesi görür. İlçenin doğusunda Batman il sınırı yer alırken, diğer komşuları Diyarbakır'ın Çınar ve Silvan ilçeleridir. Bu konumu, onu iki büyük şehir arasındaki hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığında önemli bir durak haline getirir.

BİSMİL HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR? "Bismil hangi bölgede?" sorusu, ilçenin ekonomik karakterini ve iklimini doğrudan tanımlar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bismil, bu bölgenin Dicle Bölümü'nde, Mezopotamya'nın kuzey ucunda yer alır. Bölgenin tipik özelliği olan karasal iklimin (yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı) tüm özelliklerini taşır. Ancak Bismil'i bölgedeki diğer yerleşimlerden ayıran en önemli özellik, üzerinde bulunduğu coğrafyadır. İlçe, adını verdiği Bismil Ovası'nın tam merkezinde yer alır. Dicle Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş bu ova, bölgenin en verimli ve en geniş düzlüklerinden biridir. Bu verimli topraklar, Bismil'in tarımsal potansiyelinin temelini oluşturur. BİSMİL KONUMU NEDİR? "Bismil konumu nedir?" sorusunun coğrafi cevabı, iki önemli nehirle ilgilidir. Bismil, Dicle Nehri'nin tam kıyısına kurulmuştur; hatta nehir, ilçe merkezini adeta ikiye böler. İlçenin hemen doğusunda ise Batman Çayı, Dicle Nehri ile birleşir. Bismil, bu iki büyük su kaynağının kesiştiği noktada yer alan çok stratejik bir konuma sahiptir. Bu konumun bir diğer kritik yönü ise ulaşımdır. Bismil, hem karayolu hem de demiryolu ağlarının üzerinde yer alır.