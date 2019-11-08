'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Y., Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi.

POLİS VE MAĞDURLAR ARARKEN, EĞLENCE MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmışti.

KENDİSİNİ EKONOMİST-BROKER DİYE TANITTI

DHA'daki haberi göre bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için giden Safiye Gökçe Y., burada tanıştığı doktora iddiaya göre ekonomist-broker olduğunu söyleyip, parasını, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoine yatırmasını istedi. Safiye Gökçe Y., ikna olan doktordan aldığı bitcoin karşılığında, kendisine kar payı verdi. Ayrıca kendisine müşteri bulmasını isteyen Safiye Gökçe Y., bunun üzerinden de kar payı ödemeyi vaat etti.

2 YIL BOYUNCA KÂR PAYI DAĞITTI

Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar paylarını ödedi. Para topladığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması olduğunu ve yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığı belirlenen Safiye Gökçe Y., 2 ay önce kayıplara karışmıştı.

28 MAĞDUR ŞİKÂYETTE BULUNDU

Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını da açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin bankalardaki hesapları incelemeye alındı. Hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek artığı belirlendi.

SADECE AYDIN'DA 40 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle sürekli web sitesi kurduğu buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, ardından da bir süre sonra siteyi kapatıp, ortadan kaybolarak dolandırdığı anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'daki 40 kişileri, 600 bitcoin karşılığı olarak yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.