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Haftaya 57.000 dolar civarında başlayan Bitcoin pazartesi günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın kripto paraları volatil ve spekülatif olarak tanımlamasının ardından düşüşe geçti.

Önceki gün Elon Musk'ın Bitcoin'le Tesla satmaya başladıklarını duyurmasıyla, Bitcoin fiyatı 53.000 dolardan 57.000 dolara yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı.

Dün Bitcoin kısa bir süreliğine 51.000 doların altını gördü ancak buradan gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla ise 53.040 dolara yükseldi. Son 24 satteki yükseliş yüzde 1'i aştı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler düşüş sebebiyle yatırımcıların kârlarını realize etmeyi tercih ettiğini, bunun da düşüş trendini güçlendirdiğini belirtti. Yine de bugün gelen alımlar düşüşün sürüp sürmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla bugün yaşanacak hareketler piyasanın yönüyle ilgili daha net bir fikir sahibi olunmasına yardımcı olacak.

Son 24 saatte piyas değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 88'i dolar bazında yükseliş kaydetti. Ethereum yüzde 3 yükselişle 1630 dolara çıktı. Ripple'daki yükseliş ise yüzde 10'u buldu.