Bitlis'te, polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu (2)

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Bitlis'te görev sırasında silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'ın (28) cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'ndeki Spor Salonu'nda (POMEM) yapılan törene Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı polis memurunun naaşı, tören alanına meslektaşlarının omuzlarında getirildi. Şehit polis memuru Kırık için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından öz geçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. Kırık'ın cenazesi, daha sonra yine meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınıp, kara yoluyla memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesi Kandilli beldesi Ortabahçe köyüne uğurlandı. Şehit polisin cenazesi, ikindi namazına müteakip Ortabahçe köyünde defnedilecek.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, konuşmasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık'ın, teşkilatta çalıştığı süre boyunca yurdun çeşitli yerlerinde ve yurt dışında görevini özveriyle yaptığını anlatarak, "Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai harcamıştır. Çok kıymetli şehit ailemiz, sizler Ertuğrul kardeşimizin bizlere emanetisiniz. Teşkilatımız, her zaman yanınızda olacaktır. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet, makamı ali eylesin" dedi.

Ailesinde, 4 çocuktan en büyüğü olan, evli ve 1 çocuk babası Kırık, polislik mesleğine 25 Mayıs 2017'de Ankara'nın Altındağ ilçesinde başladı. 2019'da Özel Harekat branşına geçen şehit polis memuru Kırık, aynı yıl Bitlis'e tayin oldu.