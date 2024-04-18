Bitlis'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza
BİTLİS'in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi.
BİTLİS’in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.
Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sağanlı köyü yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Denetimde, 8 kafeste 9 keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi. Kekliklerden 5'i ekipler tarafından doğaya salınırken, kuyrukları kesik olan 4’ü ise tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Avcılıkta kullanılan 8 tahta kafes ve 8 kıl tuzak ise ekipler tarafından imha edildi.
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