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        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza

        BİTLİS'in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:15
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        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza
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        BİTLİS’in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

        Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sağanlı köyü yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Denetimde, 8 kafeste 9 keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi. Kekliklerden 5'i ekipler tarafından doğaya salınırken, kuyrukları kesik olan 4’ü ise tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Avcılıkta kullanılan 8 tahta kafes ve 8 kıl tuzak ise ekipler tarafından imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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