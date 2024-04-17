Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı, gözaltına alındı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. görev yaptığı Trabzon'da, ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru ise Bitlis'te gözaltına alındı. V.K'nin el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirlendi.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığı belirlendi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 2 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.