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        Bitlis Emniyet Müdürünün "eşinin görev yerinin paylaşılarak hedef gösterilmesi"ne ilişkin 3 polis yakalandı

        Bitlis Emniyet Müdürünün "terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 polis gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:52
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        Bitlis Emniyet Müdürünün "eşinin görev yerinin paylaşılarak hedef gösterilmesi"ne ilişkin 3 polis yakalandı
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        Bitlis Emniyet Müdürünün "terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 polis gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli kullanıcının, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" belirtildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adı geçen kişi, 15 Nisan'da ikamet ettiği Trabzon'da yakalanmıştır. Şahıs, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş ve şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde Bitlis'e getirilmiştir. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür."

        Açıklamada, polis memurunun hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun olduğu bildirilerek, "Yapılan incelemelerde V.K'ye, ilimizle ilgili asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. de dün gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri adli makamlarca devam etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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