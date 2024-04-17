Bitlis'teki polisler Çorumlu öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memurları da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla öğrencilere yazdıkları mektuplarla karşılık verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla 40 öğrencisine yazdırdığı mektupları, geçen ay Bitlis'in Güroymak ilçesinde görev yapan polis memurlarına gönderdi.

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