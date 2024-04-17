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        Bitlis'teki polisler Çorumlu öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı

        Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, Çorumlu öğrencilerin geçen ay gönderdiği mektupları karşılıksız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:00
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        Bitlis'teki polisler Çorumlu öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı
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        Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, Çorumlu öğrencilerin geçen ay gönderdiği mektupları karşılıksız bırakmadı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla 40 öğrencisine yazdırdığı mektupları, geçen ay Bitlis'in Güroymak ilçesinde görev yapan polis memurlarına gönderdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memurları da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla öğrencilere yazdıkları mektuplarla karşılık verdi.

        Mektuplar ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un hediyeleri, Çorum'daki öğrencilere ulaştırıldı.

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