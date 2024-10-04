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        Bitlis'te gün yüzüne çıkarılan vakıf eserleri restore ediliyor

        BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkartılırken, kent merkezindeki vakıf eserleri de restore ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:40
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        Bitlis'te gün yüzüne çıkarılan vakıf eserleri restore ediliyor
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        BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkartılırken, kent merkezindeki vakıf eserleri de restore ediliyor. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Hazo Hanı ve Hacı Behiye Cami restorasyonlarının yıl sonuna kadar bitirileceğini, Hüsrev Paşa Hamamı'nın restorasyonunun ise 2026'da tamamlanacağını söyledi.

        'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Hüsrev Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Restorasyon ve dere ıslahının ardından ışıklandırma çalışmaları da yapılarak hizmete sunuldu.

        Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından kent merkezinde bulunan vakıf eserleri de restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde projelendirilerek restore edilmeye başlanan tarihi eserler yıl sonuna kadar turizmin hizmetine sunulması hedefleniyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami restorasyonlarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini, Hüsrev Paşa Hamamı'nın restorasyonunun ise gelecek yıllara sarkacağını söyledi.

        'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

        Ayan, 1571 yılında Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan Hüsrev Paşa Hamamı'nın çifte hamamlar grubunda olduğunu, hamamda kadınlar ve erkekler bölümü bulunduğunu belirterek, "Kadim şehir Bitlis'te 3 eserimizin restorasyon çalışmalarına başladık. Hüsrev Paşa Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları 2026 yılı sonunda tamamlanacak. Bu iş kapsamında yine merkezde Behiye Cami, Hazo Hanı restorasyon çalışmalarımız, Hüsrev Paşa Hamamı ile beraber koordineli olarak devam ediyor. Hazo Hanı ve Behiye Camisi'nin restorasyon çalışmalarını bu sene tamamlayıp kasım ayı sonu itibarıyla kullanıma açmayı planlıyoruz. Burada öncelikli olarak çalışmalarımız, Koruma Kurulu tarafından onaylandı, restorasyon projeleri kapsamında fen ve sanat kurallarına uygun olarak devam etmektedir. Bu kapsamda burada ilimiz merkezinde özellikle son 4 yıldır kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Bu çalışmada emeği geçen tüm kurumlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarımızın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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