Bitlis'te 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Tatvan ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği Gill'in de kullanıldığı aramada, otomobilde 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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