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        Bitlis'te 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:25
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        Bitlis'te 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Tatvan ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği Gill'in de kullanıldığı aramada, otomobilde 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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