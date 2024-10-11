Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

        BİTLİS merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da polisin eş zamanlı operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da polisin eş zamanlı operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis kent merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli adreslerdeki aramalarda 142,4 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili de Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 5, Ahlat'ta 1 ve Burdur'da 1 olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri

        Benzer Haberler

        Bitlis ve Burdur'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuk...
        Bitlis ve Burdur'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuk...
        Bitlis'te "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis'te terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınakta yaşam malzemesi geçirildi
        Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınakta yaşam malzemesi geçirildi
        Bitlis'te 20 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Bitlis'te 20 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Nemrut'ta yıldızları görüntüledi
        Nemrut'ta yıldızları görüntüledi