Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Adreste polis ekiplerinin yaptığı aramalarda toplamda 220 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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