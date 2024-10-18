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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        BİTLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 220 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:15
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        BİTLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 220 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Adreste polis ekiplerinin yaptığı aramalarda toplamda 220 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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