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        Otomobil, yayaya çarpıp, boş araziye düştü; 1 ölü, 1 yaralı

        BİTLİS'te kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarpan otomobil, duvarı aşarak boş araziye düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:40
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        Otomobil, yayaya çarpıp, boş araziye düştü; 1 ölü, 1 yaralı
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        BİTLİS'te kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarpan otomobil, duvarı aşarak boş araziye düştü. Yalçın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. Tatvan ilçesinden Bitlis istikametine doğru giden Ahmet Çiyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak boş araziye düştü. Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Çiyar, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine sevk edildi. Yalçın kurtarılamazken, sürücü Çiyar'ın tedavisi sürüyor.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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