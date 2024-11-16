Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü

        BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik korucusu Cengiz İldeş (31), sepetli motosikletiyle ormandan odun toplamaya giderken kaza kaza yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 21:47 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik korucusu Cengiz İldeş (31), sepetli motosikletiyle ormandan odun toplamaya giderken kaza kaza yaptı. Motosikletin devrildiği kazada İldeş hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde meydana geldi. Beldeden motosikletiyle ormana odun toplamaya giden güvenlik korucusu Cengiz İldeş, engebeli arazi kontrolünü yitirdi. Motosikletin devrildiği kazada İldeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen İldeş'in cenazesi otopsi işlemleri için Mutki Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...
        Bitlis'te zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bitlis'te zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı
        Sonbahar renklerine bürünen Bitlis'in köyleri fotoğrafçıları ağırladı
        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı
        Bitlis'te dereye düşen kekliği mahalleli kurtardı
        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı
        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı