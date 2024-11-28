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        Dronla tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS'in Tatvan ve Güroymak ilçeleri kırsalındaki arazide, jandarmanın termal dron ile yaptığı kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:30
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        Dronla tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS'in Tatvan ve Güroymak ilçeleri kırsalındaki arazide, jandarmanın termal dron ile yaptığı kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik termal özellikli dronun da kullanıldığı kontrollerde, boş arazide kaçak göçmenlerin geçtiğini belirleyince bölgeye operasyon düzenledi. Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalına yapılan operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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