Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 33 yaralı (2)
VALİKARAKAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİBitlis-Tatvan kara yolunda 23 aracın karıştığı kazada yaralı sayısı 33'e yükselirken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.
VALİKARAKAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Bitlis-Tatvan kara yolunda 23 aracın karıştığı kazada yaralı sayısı 33'e yükselirken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Karakaya, "Bugün sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 20 aracın kazaya karıştığını biliyoruz. 33 yaralımız var. Bunların büyük kısmı ayakta tedavi olacak şekilde. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birçoğunun taburcu işlemleri yapıldı. Çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma, emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından yürütülecek. Tekrar bütün şehrimize geçmiş olsun diliyorum. Tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Yeni kazaların olmaması için de tedbirlerimizi artıracağız" dedi.
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