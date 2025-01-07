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        Bitlis'te sis etkili oldu

        BİTLİS'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:55
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        Bitlis'te sis etkili oldu
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        BİTLİS'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi.

        Kentte, kar yağışı sonrası, bugün, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sisli havada kent dronla görüntülendi. Yetkililer, hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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