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        Otomobilin lastiğinden çıkan uyuşturucuya 2 tutuklama

        BİTLİS'te, bir otomobilde narkotik köpeği 'Gill' ile yapılan aramada, arka lastiğin içerisinde 5 kilo 114 gram metamfetamini ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:05
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        Otomobilin lastiğinden çıkan uyuşturucuya 2 tutuklama
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        BİTLİS'te, bir otomobilde narkotik köpeği 'Gill' ile yapılan aramada, arka lastiğin içerisinde 5 kilo 114 gram metamfetamini ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphe üzerine teknik takibe alınan otomobil, kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada, narkotik köpeği 'Gill', arka lastiği tepki verdi. Bunun üzerine ekipler, lastiği söktü. İncelemede lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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