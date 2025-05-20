Kamu Başdenetçisi Akarca: KDK halkın ücretsiz avukatlığını yapıyor

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Mehmet Akarca, kurumun, halkın avukatlığını yaptığını belirterek, “Vatandaşın özellikle idareyle yaşadığı sorunlar varsa, bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz” dedi.

KDK Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, ‘Ombudsman Halkla Buluşuyor’ programı kapsamında Bitlis’e geldi. Akarca, Vali Ahmet Karakaya ile bir süre görüştükten sonra Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından organize edilen ve 7 gün sürecek olan Kitap Fuarını gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir hak arama kurumu olduğunu, halkın ücretsiz avukatlığını yapığını belirterek, "Bugün, 'Ombudsman Bitlislerle buluşuyor' toplantısı için bulunuyoruz. Yarın da Ahlat'ta gençlerle buluşacağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumu. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla 2012 yılında kurulmuş olan anayasal ve yasal bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı. Gücünü anayasalardan, yasalardan ve Meclis’in manevi şahsiyetinden alan bir kurum. Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktadır. Vatandaşın özellikle idareyle yaşadığı sorunlar varsa, bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz. İyi yönetim ilkelerinden kastımız, idarenin şeffaf, hesap verebilir, eşit ve adil bir yaklaşım içerisinde vatandaşa hizmet etmesi anlayışını benimsemesine yardımcı oluyoruz. İdarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp, kamu idarelerine öneride bulunuyoruz. Bu verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı da dünya ortalamasının üzerinde. Yani bu da bu kurumun yerleştiğini ve idare tarafından verilen kararlara saygı gösterildiğini göstermektedir" dedi.