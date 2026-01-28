Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Belediyesi arasında, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:04
        Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Belediyesi arasında, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol metinleri Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından imzalandı.

        Protokolle, Bitlis Belediyesi bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi'nde verilen eğitimlerin akademik niteliğinin artırılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda yapay zeka, yazılım, temel bilgisayar, dijital tasarım ve siber güvenlik alanlarında açılan kurslara katılanlara Bitlis Eren Üniversitesi onaylı sertifika verilmesi planlanıyor.

        Tanğlay, üniversite onaylı sertifikaların gençler için önemli bir kazanım olacağını belirterek, iş birliğinin kariyer planlamalarına katkı sunacağını ifade etti.

        Elmastaş ise protokol sayesinde gençlerin dijital alanda uygulamalı ve güncel beceriler kazanacağını, üniversite olarak istihdama katkı sağlayan projelere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

