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        Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Gill' buldu

        BİTLİS'te polis ekiplerinin bir otomobilde narkotik köpeği 'Gill' ile yaptıkları aramada 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:13
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        Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Gill' buldu
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        BİTLİS’te polis ekiplerinin bir otomobilde narkotik köpeği 'Gill' ile yaptıkları aramada 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarı bilgiler kapsamında Tatvan ilçesinde bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Gill' ile yaptığı aramalarda, aracın ön göğüs iç kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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