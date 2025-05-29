Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Gill' buldu

BİTLİS’te polis ekiplerinin bir otomobilde narkotik köpeği 'Gill' ile yaptıkları aramada 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarı bilgiler kapsamında Tatvan ilçesinde bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Gill' ile yaptığı aramalarda, aracın ön göğüs iç kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.