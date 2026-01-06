Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:46
        Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

        İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.

        Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

