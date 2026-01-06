Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesine yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, 12 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:39
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Bitlis'in Hizan ilçesine yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, 12 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Harmandöven köyünde rahatsızlanan 58 yaşındaki Saniye Yıldırım'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine, İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede 12 saat zorlu çalışma yürüten ekipler, köy yolunu açarak sağlık ekibinin köye ulaşmasını sağladı.

        İlk müdahalesi köyde yapılan Yıldırım, ambulansa alınarak Hizan Devlet Hastanesine getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

