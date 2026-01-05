Güroymak'ta bir işletmede çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir işletmede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Bağlar Mahallesi Köşk Caddesi'nde, Veysel Aylu'ya ait işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, işletmedeki yangını söndürdü.

Yangında işletmenin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Aylu, yaptığı açıklamada, işletmenin taziye nedeniyle birkaç gündür kapalı olduğunu söyledi.

Yangını komşularının haber verdiğini belirten Aylu, "Haberi komşularımız verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizden önce itfaiye ve ambulansı aramışlardı. Olay yerine geldiğimizde dükkanımız yanıyordu. Elimizden gelen tüm müdahaleleri yaptık ancak sonuç ortada. Ciddi bir maddi hasar var. Şu anda bu durumun içinden çıkmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.