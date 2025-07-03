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        Doğu Anadolu'da 6 ildeki vakıf eserleri turizme kazandırılacak

        VAKIFLAR Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde restorasyon çalışmaları süren vakıf eserleri turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:08
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        Doğu Anadolu'da 6 ildeki vakıf eserleri turizme kazandırılacak
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        VAKIFLAR Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde restorasyon çalışmaları süren vakıf eserleri turizme kazandırılacak.

        Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak illerinin bağlı olduğu Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda restorasyonu tamamlanan vakıf eserleri, turizme kazandırılıp vatandaşların hizmetine sunulacak. 6 ilde yapılan çalışmalarda 20’ye yakın eserin restorasyonu devam ederken, Bitlis’te, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Dere Üstü Islah Projesi’ kapsamında ortaya çıkan vakıf eserlerinin de restorasyon çalışmalarına başlandı.

        Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Siirt’in Baykan ilçesindeki Hz. Veysel Karani Cami ve Türbesi’nde de çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Hz. Veysel Karani Camisi’nin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını, türbedeki çalışmaların ise yıl sonunda tamamlanarak ziyarete ifade eden Ali Osman Ayan, şunları söyledi:

        “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 6 ilde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında önemli projeler tamamlandı. 2022 yılında başlatılan restorasyon süreci çerçevesinde Bitlis'te yer alan Hazo Hanı, Hacı Begiye Camisi’nde alışmalar başarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Hüsrev paşa Hamamı’nda ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan yeni yapısal durumlar nedeniyle statik projeler revize edildi. Bu projelerin onay süreci halen devam ederken, Koruma Kurulu'ndan alınacak onayın ardından restorasyon çalışmalarına yeniden başlanması planlanıyor. Hedeflenen takvime göre Hüsrev Paşa Hamamı'nın restorasyonunun 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Restorasyon sürecinin ardından valilik, belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortak kararı doğrultusunda hamama kazandırılacak yeni fonksiyon belirlenecek. Hazo Hanı için de yeni fonksiyonuna ilişkin karar da aynı doğrultuda şekillenecek ve ilgili müdürlük tarafından uygulamaya geçirilecek."

        Ayan, sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

        "Muş’ta bir caminin restorasyonu devam ederken, Van’da Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile iş birliği içinde yürütülen altı projede önemli mesafe katedildi. Bu projelerin bir kısmında restorasyon tamamlanma aşamasına gelirken, bazılarında ise yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yalnızca kendi bütçesiyle değil, aynı zamanda hayırseverlerle yapılan protokoller çerçevesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Siirt ve Şırnak gibi bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle yürütülen cami projelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan cami inşaatı büyük oranda tamamlanarak ibadete açıldı. Aynı alanda bulunan türbenin restorasyonu ise devam ediyor. Restorasyon sürecinde türbenin betonarme olduğu ortaya çıktı ve alınan yeni kurul kararları doğrultusunda yaklaşık 3 ay önce söküm işlemi tamamlanarak yeniden ihyası için çalışmalara başlandı. Bölge Müdürlüğü, özellikle Siirt ve Van’daki projelerde, uluslararası restorasyon tekniklerini dikkate alarak titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Kurum, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyor" dedi.

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