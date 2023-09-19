Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun'un, çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Üsteğmen Furkan Kurtbeyoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Uzun, gazilerle fotoğraf çektirdi.
Öğrencilerin şiir okumasıyla sona bulan törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, Emniyet Müdürü Vekili Orhan Pınarbaşı, kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.