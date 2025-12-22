Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri de yolda önlem alarak araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.