        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası" başladı

        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası" başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Uluslararası Muaythai Şampiyonası" başladı.

        Giriş: 21.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:50
        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası" başladı
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Uluslararası Muaythai Şampiyonası" başladı.

        Tatvan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya, birçok ilin yanı sıra, Azerbaycan ve İran'dan sporcular katıldı.

        Şampiyonada sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Bu akşam düzenlenecek gala gecesinde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek.

        Muay Thai Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü Ömer Uğur, gazetecilere, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonaya İran ve Azerbaycan'dan 50 sporcu, 15 ilden ise 150 sporcunun katıldığını belirten Uğur, şunları kaydetti:

        "Minik yıldızların coşkulu maçlarıyla başlayan şampiyonamız alt ve üst genç müsabakalarıyla devam edecek. Bu akşam güzel bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Herkesi müsabakaları izlemeye davet ediyorum."

        İranlı antrenör Muhsen Emoni ise organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran'dan 25 sporcumuzla geldik. Tatvan çok güzel bir ilçe, insanlar güler yüzlü ve misafirperver. Desteklerinden dolayı Tatvan Kaymakamlığına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Samsun'dan gelen antrenörlerden Özgün Arlı da bu tür organizasyonlar için Bitlis'e sık geldiklerini anlatarak, "Buradaki misafirperverlik ve organizasyon oldukça güzel. Sporcularımız keyif alıyor. Bölge insanının güler yüzü bizim için çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

