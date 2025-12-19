Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete alındı

        Bitlis Belediyesince yapımı tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali törenle hizmet vermeye başladı.

        19.12.2025 - 14:17
        Bitlis Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete alındı
        Bitlis Belediyesince yapımı tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali törenle hizmet vermeye başladı.

        Bitlis-Tatvan kara yolunun Üçyol mevkisinde 32 dönüm araziye inşa edilen 4 bin metrekare kapalı alana sahip terminalin açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, kentin geleceği için atılan önemli bir adımın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Karakaya, 365 milyon liralık bedelle gerçekleştirilen bu yatırımla sadece bir binanın değil, Bitlis'in gelişiminin ve vizyonunun kapılarını araladıklarını söyledi.

        Bitlis Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin hayırlı olmasını dileyen Karakaya, "Bir şehir misafirlerini nasıl karşılarsa öyle hatırlanır. Bu terminal Bitlis'e gelen her misafirin karşısına çıkan ilk yüz, ilk tebessüm ve ilk izlenim olacaktır. Güvenli, modern, konforlu yapısıyla bu eser Bitlis'in kadim duruşuna ve dillere destan misafirperverliğine yakışır şekilde ilimizi temsil edecektir. Aynı zamanda ilimizin ticaretini hareketlendirecek, ulaşımı kolaylaştıracak, Bitlis'i bölgemizde çok daha güçlü konuma getirecek." diye konuştu.

        Devlet millet el ele anlayışıyla vatandaşın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten eserler üretmeye devam ettiklerini kaydeden Karakaya, "Güçlü şehirler güçlü Türkiye'nin temelidir ve insanı yaşatırsak devletin yaşayacağı inancıyla adımlarımızı atıyoruz." dedi.

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise AK Parti'nin en önemli alanının belediye hizmetleri olduğunu belirtti.

        Belediye hizmetlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı örnek belediyecilik hizmetleri hamdolsun bizleri 2002'de iktidara taşıdı. Bitlis'imizde bugün AK Parti belediyeleriyle AK Parti'li olmayan belediyeler arasındaki hizmet farkını çok net şekilde görüyoruz. Bugün AK Parti'de olan belediyelerde her gün açılıştan açılışa koşuyoruz. Bu kıymetli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da terminalin hayırlı olmasını dileyerek, "Burası 32 dönümlük bir alan. 4 bin metrekare toplam kapalı alanı olan otogarımızda 16 peron, restoran, iş yerleri, tuvaletler, mescit ve yönetim odaları mevcut. Emeği geçenlere ve bize destek sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri terminali gezerek görevlilerden bilgi aldı.

