Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 5 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1500 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu ve 15 bin lira para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

