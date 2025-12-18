Bitlis kırsalında iki düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda ilçe kırsalında 15 Aralık'ta Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.D. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.

