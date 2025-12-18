Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Bitlis kırsalında iki düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        18.12.2025 - 13:11
        Bitlis kırsalında iki düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında 15 Aralık'ta Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

