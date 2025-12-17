Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis Valisi Karakaya'yı ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:02
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis Valisi Karakaya'yı ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Eminoğlu, makamda bir araya geldiği Karakaya ile kentte hayata geçirilen, yapımı devam eden ve planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya, spor yatırımlarına verdiği destekten dolayı Eminoğlu'na teşekkür etti.

        Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

