        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:31
        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        İl merkezinde ekiplerce durdurulan karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

