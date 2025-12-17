Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte devam eden kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önüne bulundurularak bugün Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
