        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 06:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 06:26
        Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte devam eden kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önüne bulundurularak bugün Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

