Bitlis'te "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı

Bitlis'te "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Karakaya, çocukların sevgi, güven ve aile ortamında yetişmesinin hem toplumsal hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin üstlendiği misyonun büyük bir fedakarlık ve gönül işi olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile olmak çocuğa sadece bir yuva sunmak değil, ona güven duygusunu yeniden kazandırmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır. Devletimiz çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesini temel görev olarak görmektedir. Bu süreçte koruyucu ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında toplumun geleceğine dokunmaktır."