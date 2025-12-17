Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Denetimli Serbestliğin Bilinirliği" programı düzenlendi

        Bitlis'te Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla "Denetimli Serbestliğin Bilinirliği" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:51
        Bitlis'te "Denetimli Serbestliğin Bilinirliği" programı düzenlendi
        Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ahmet Karakaya, "Denetimli Serbestliğin Bilinirliği" programına katıldı.

        Programda konuşan Karakaya, denetimli serbestlik sisteminin, kadim devlet anlayışının temelini oluşturan "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

        Adaletin yalnızca suçluyu cezalandırmakla sınırlı olmadığını, bireyin yeniden topluma kazandırılmasının toplumsal düzenin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Karakaya, "Denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca bireyi değil, aynı zamanda ailesini ve toplumu da koruyan güçlü bir sosyal adalet mekanizmasıdır. Sistem, 20 yıllık süreçte önemli başarılara imza atmıştır. Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Vekili İsa Coşar, Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Gültekin, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

