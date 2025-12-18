Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:28
        Bitlis'te "Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı
        Bitlis'te "Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında yapılan toplantıda, "aile yılı" kapsamındaki çalışmaların il genelinde uygulanmasına yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

        İdare aleyhine açılan davaların azaltılması ve kamu kaynaklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda, 2025 yılı eylem planı, il genelinde devam eden yatırım projelerinin durumu ve süreç yönetimi, kış şartlarında ulaşım ve trafik güvenliği için alınan tedbirler ve kamu kurumlarında uygulanan tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı.

        Kurum amirlerinin görüşlerini paylaştığı toplantıda, gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Vekili İsa Coşar, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

