Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Bitlis İl Özel İdaresi, kışın vatandaşların sıkıntı yaşamaması ve ulaşımda aksamaların olmaması için karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Vali Ahmet Karakaya, beraberindeki AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile İl Özel İdaresi'ni ziyaret etti.

Burada karla mücadelede kullanılan iş makinelerini, araç ve gereçleri inceleyen Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadele hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yazın yapılan hizmetlere benzer şekilde kışın da vatandaşın yolunun açık tutulması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirten Karakaya, "Bunun için iyi bir hazırlık dönemi gerekiyor. Merkezle birlikte 7 ilçemizdeki 10 şantiyemizle bu hizmetleri yerine getireceğiz. 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinesiyle İl Özel İdaremiz karla mücadeleye hazır. 354 köyümüz ve 288 mezramız var. Şu an itibarıyla yol ağımız 3 bin 365 kilometredir." diye konuştu.

Karakaya, yazın köy yollarında 107 kilometre sıcak asfalt çalışması yürüttüklerini vurgulayarak, yaklaşık 180 bin metrekare kilitli parke yaptıkları bilgisini verdi. Gelecek yıl için hedeflerini daha da büyüttüklerini ifade eden Karakaya, "Bu çalışmaları yaparken personel ve makine ekipman eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Devlet büyüklerimizin ve vekilimizin desteğiyle bu yıl personel ve makine ekipman parkını ciddi ölçüde yenilemeyi hedefliyoruz. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. İlkbahar aylarına doğru bunları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi. -"İmkanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" Kış sezonunda vatandaşların kara yollarında ve köy yollarında kazasız belasız ulaşım yapmalarını arzu ettiklerini belirten Karakaya, bu konuda İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediyelerin gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti. Karakaya, "Güzel bir kış sezonu geçirmeyi diliyoruz. Bunun da planlamalarını yaptık. İnşallah en iyi şekilde uygulamaya gayret edeceğiz. Bu makineleri kullanacak operatörlerimize kazasız belasız bir sezon diliyorum. Biz onlarla güçlüyüz. Onlarla omuz omuza, kol kola olduğumuz sürece vatandaşımızın hizmetini sağlıyoruz. Vatandaşımızın hizmetlerin en iyisine layık olduğu bilinciyle her alanda imkanlarımızı geliştirmeye, genişletmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.