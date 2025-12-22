Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:59
        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi.

        Tatvan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın gala etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Birçok ilin yanı sıra, Azerbaycan ve İran'dan 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara da madalya verildi.

        Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, gazetecilere, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Şampiyonaya İran ve Azerbaycan'dan 50 sporcu, farklı illerden ise 150 sporcunun katıldığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

        "Uluslararası Muaythai Şampiyonası iki gündür devam ediyordu. Gala gecesiyle sona eren organizasyona vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde sportif faaliyetlerin daha da artması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise bu tür organizasyonlarla farklı ülkeler ve şehirler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şampiyonaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

