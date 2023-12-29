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        Bitlis'te 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

        Bitlis'te jandarma ekiplerince 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:47
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        Bitlis'te 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
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        Bitlis'te jandarma ekiplerince 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık'ta merkez ilçe yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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