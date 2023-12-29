Bitlis'te 20 kilo esrara 5 tutuklama

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.