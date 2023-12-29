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        Tatvan'da açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:13
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        Tatvan'da açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor.

        Kurs eğitmeni Nurcan Gökhan, A-1 seviyesinde açtıkları Kurmanci lehçesindeki kursa gösterilen ilgi nedeniyle ikincisini açmayı planladıklarını söyledi.

        Kursiyerlerin bir kısmının ailesi ve arkadaşlarıyla daha iyi diyalog kurmak bir kısmının ise Kürtçe'yi öğrenmek için kursa katıldığını anlatan Gökhan, şöyle konuştu:

        "Şubat ayına kadar sürecek kursumuza 17 kişi kayıt yaptı. Buradan belge alanlar için iş imkanı da var. Kursiyerler A2 seviyesinde de Kürtçe dil kursu açılmasını istiyor ama şu an A2 seviyesinde modülümüz yok. Kursumuzda konuşma, okuma ve yazma olmak üzere üç paydada ilerliyoruz. Asıl amacımız konuşma ama bunu yazma ve okumayla da desteklemek istiyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 3'er saat kurs veriyoruz."

        Kursiyerlerden Miyase Taşyürek ise Kahramanmaraş'tan yaklaşık 5 ay önce Tatvan'a taşındığını belirterek, "Kürtçe dilini hiç bilmiyorum ve öğrenmek için kursa katıldım. Eşimin ailesiyle iletişim kurmak amacıyla bu dili öğrenmek istiyorum. Kurs eğlenceli ve güzel geçiyor. Eşim de faydalı olduğunu düşünüyor ve iyi ilerleme kaydettiğimi söylüyor." dedi.

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