Bitlis'te öğrenciler jandarma birliklerinin misafiri oldu

Merkeze bağlı Konuksayar Köyü İlkokulu öğrencileri de İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

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