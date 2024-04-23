Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te öğrenciler jandarma birliklerinin misafiri oldu

        Bitlis'te jandarma birliklerinde misafir edilen öğrenciler, askerlerle marş okudu, gösterileri izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te öğrenciler jandarma birliklerinin misafiri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te jandarma birliklerinde misafir edilen öğrenciler, askerlerle marş okudu, gösterileri izledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Jandarma ekiplerince Tatvan Sahil Anaokulundan alınan öğrenciler, servislerle Tatvan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığına götürüldü.

        Eğitimli köpeklerin gösterilerini izleyen öğrenciler, Jandarma Özel Harekat personeliyle marş okudu, birliği gezdi.

        Askerlerin ikramda bulunduğu öğrenciler, asker ağabeyleriyle mutlu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Merkeze bağlı Konuksayar Köyü İlkokulu öğrencileri de İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, temsili olarak makamını devrettiği öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Askeri birliklerin kullandığı teçhizatlar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, düzenlenen etkinliklerin ardından Tuğgeneral Subaşı ve askerlerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adilcevaz'da doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı
        Adilcevaz'da doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı
        Van Valisi Balcı ve Bitlis Valisi Karaömeroğlu, koltuklarını öğrencilere de...
        Van Valisi Balcı ve Bitlis Valisi Karaömeroğlu, koltuklarını öğrencilere de...
        Ahlatlı öğrenciler Gazze'deki akranlarına destek için resim çizdi
        Ahlatlı öğrenciler Gazze'deki akranlarına destek için resim çizdi