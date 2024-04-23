Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Abdurrahman Gazi İlkokulu ve Muzaffer İncesu İlkokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler, şiirler okudu ve gösterini sahneledi.

Muzaffer İncesu İlkokulu öğretmenlerinden Emre Elibol, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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